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Meteoroloji'den son dakika gök gürültülü yağış uyarısı geldi! Pazar günü hava durumuna dikkat

Hava durumu nasıl olacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıtı en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle hafta içi çalışan bireyler hafta sonu hava durumunu araştırarak bu sonuca göre planlar yapıyor. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre bugüne yani 18 Mart Pazar gününe dikkat edilmesi gerekiyor. İstanbul'da dün ve bugün mevsim normallerinin üstünde bir sıcaklık söz konusu. Bugün İstanbul'da hava 18 derece. Meteoroloji'nin yaptığı son dakika gök gürültülü yağmur yağışı uyarısı ve il il bölge bölge hava durumu raporları özel olarak hazırladığımız haberimizde.

Giriş Tarihi: 18.3.2018 11:51
Meteoroloji'den son dakika gök gürültülü yağış uyarısı geldi! Pazar günü hava durumuna dikkat

Son dakika hava durumu açıklamaları peş peşe geliyor! Özellikle dün Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin de etkisiyle vatandaşların en çok araştırdıkları konu başlıkları arasında hava durumu vardı aynı şekilde bugün de Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı nedeniyle Başakşehir'e gidecek Beşiktaş taraftarının hava durumu araştırmaları devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika yağış açıklaması dışarıya çıkacak vatandaşların planlarını yeniden gözden geçirmelerini sağladı. İşte Pazar günü hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı ve son dakika hava durumu raporları...

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Meteoroloji'den son dakika gök gürültülü yağış uyarısı geldi! Pazar günü hava durumuna dikkat
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