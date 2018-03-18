Haberler Gündem Haberleri Meteoroloji'den son dakika gök gürültülü yağış uyarısı geldi! Pazar günü hava durumuna dikkat

Meteoroloji'den son dakika gök gürültülü yağış uyarısı geldi! Pazar günü hava durumuna dikkat Hava durumu nasıl olacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıtı en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle hafta içi çalışan bireyler hafta sonu hava durumunu araştırarak bu sonuca göre planlar yapıyor. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre bugüne yani 18 Mart Pazar gününe dikkat edilmesi gerekiyor. İstanbul'da dün ve bugün mevsim normallerinin üstünde bir sıcaklık söz konusu. Bugün İstanbul'da hava 18 derece. Meteoroloji'nin yaptığı son dakika gök gürültülü yağmur yağışı uyarısı ve il il bölge bölge hava durumu raporları özel olarak hazırladığımız haberimizde.

Giriş Tarihi: 18.3.2018 11:51