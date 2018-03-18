Meteoroloji'den son dakika gök gürültülü yağış uyarısı geldi! Pazar günü hava durumuna dikkat

Son dakika hava durumu açıklamaları peş peşe geliyor! Özellikle dün Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin de etkisiyle vatandaşların en çok araştırdıkları konu başlıkları arasında hava durumu vardı aynı şekilde bugün de Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı nedeniyle Başakşehir'e gidecek Beşiktaş taraftarının hava durumu araştırmaları devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika yağış açıklaması dışarıya çıkacak vatandaşların planlarını yeniden gözden geçirmelerini sağladı. İşte Pazar günü hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı ve son dakika hava durumu raporları...