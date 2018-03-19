Antalya'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa Sulh Ceza Hakimliğince hakkında aranma kaydı bulunan ve mahrem imam olduğu değerlendirilen A.Ç., Isparta Sulh Ceza Hakimliğince hakkında aranma kaydı bulunan ve askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu değerlendirilen S.Y. ve yine Antalya Sulh Ceza Hakimliğince hakkında aranma kaydı bulunan Y.A. olmak üzere üç firari şüpheli yakalandı. Gaygubet evlerinde yapılan aramada çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.Ç. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, S.Y. ile Y.A. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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