FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Arıcı ile avukatı katıldı.

Duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistesi (SEGBİS) ile bağlanarak tanıklık yapan K.K, sanıkla bir dönem aynı evde kaldığını belirtti.

Sanığın öğretmen olduğunu dile getiren K.K, "FETÖ yapısı içerisinde öğretmenler askerlerden sorumlu kişilerdir. Askerlere de 'öğrenci' denir. Ben kendisine iki öğrenci devrettim." diye konuştu.

TANIK Ş.S. DE SANIĞIN "ERDAL" KOD İSİMİNİ KULLANDIĞINI İFADE EDEREK, ŞUNLARI ANLATTI:

"Örgüt abilerinden gelen mesajlar bize aktarılır, daha sonra birebir görüşmelere geçilirdi. Bu görüşmede bize bağlı olan askerlerin çetelesini aktarırdık. Benim kod adım 'Bünyamin' idi. Benim sorumlu olduğum 6 kişi vardı. Sanığın kaç kişiden sorumlu olduğunu bilemem. Bunu kendisi ve üstümüz olan Nahit bilir. Toplantılarda genelde tedbirlerle ilgili konular konuşulurdu. Biz yine 15 Temmuz darbe girişiminden 4-5 gün önce toplandık. Bu toplantıda darbeyle ilgili bir şey konuşulmadı. Mahrem imamlarla, büfeye ve restorana gittiğimizde oradaki telefonu kullanıp irtibat kuruyorduk. Nahit ile tabletle görüşüyorduk, 'TicToc' diye bir program üzerinden. Toplantılarda bir hafta sonraki görüşme tarihi belirlenirdi."

Sanık Arıcı ise atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tanıkları tanımadığını, iftira attıklarını öne sürdü.

Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, sanığın örgütün "askeri mahrem yapılanmasında" yer aldığını, astsubay ve uzman erbaşlardan sorumlu olduğunu ve örgüt mensuplarını eğittiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.