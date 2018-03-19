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İstanbul merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonu

FETÖ elebaşı Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırarak örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 41 şüpheliden 24'ü tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 13:07
İstanbul merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 7 Mart'ta gözaltına alınan FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı Işık Yayıncılık A.Ş çalışanı 41 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 37 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, 37 şüpheliden 24'ünün tutuklanmasına, 13'nün de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı Işık Yayıncılık AŞ çalışanlarının, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdığı belirlenmiş, bunun üzerine 7 Mart'ta İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 60 kişiden 41'i yakalanmıştı.

FETÖ rüya görmeye devam ediyor

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İstanbul merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonu
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