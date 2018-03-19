Jandarmadan terör örgütüne büyük darbe

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, kayaların arasına gizleniş PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait çok sayıda el bombası, fünye ve mühimmat ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce Varto ilçesi Teknedüzü köyü sınırları içinde çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sonucunda kayaların arasına gizlenmiş iki bidon içerisinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait; 90 adet el bombası, 92 adet fünye, 131 adet bixi fişeği, 2 adet jelikan, 1 takım leşker kıyafeti, 1 sayfa doküman, 20 adet pil, 1 adet ankesörlü telefon kartı, 1 adet koli bandı, 1 adet sırt çantası, kıyafet ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları; emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır" denildi.