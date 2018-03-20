Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Afrin'den son dakika! TSK ve ÖSO temizliğe devam ediyor

Afrin'den son dakika! TSK ve ÖSO temizliğe devam ediyor

Son dakika: TSK ve ÖSO, Afrin'in Ayn Darah, Basutah ve Burj Abdallah köylerini teröristlerden temizledi.

Giriş Tarihi: 20.3.2018 15:22 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 15:29
Afrin'den son dakika! TSK ve ÖSO temizliğe devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 3 köyü daha teröristlerden kurtardı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezinin güneyinde teröristlere yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında, Ayn Darah, Basutah ve Burj Abdallah köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

AFRİN'DE KONTROL TSK VE ÖSO'DA

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında önceki gün Afrin ilçe merkezi ile ilçenin kuzeyi, doğusu ve batısındaki noktaların tümünü ele geçirmişti.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. İlçe merkezi ile tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.

Son Dakika Haberi: Zeytin Dalı'ndan cesaret alıp bakın ne yaptılar
Son Dakika Haberi: PKK'lılar hastaneyi bile bomba ile tuzaklamışlar
Menbiç'te son dakika gelişmesi! ABD'li komutan YPG'li teröristlerle buluştu! İşte olay yaratan o fotoğraflar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrin'den son dakika! TSK ve ÖSO temizliğe devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN