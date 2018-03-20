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Son dakika: 18 ilde 85 askeri personele operasyon

Gelen son dakika haberine göre; Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonun, aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu askeri personel ve meslekten ihraç edilmiş edilmiş öğretmenlere yönelik olduğu bildirildi

Giriş Tarihi: 20.3.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 10:51
Son dakika: 18 ilde 85 askeri personele operasyon

Kayseri merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik operasyon başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde örgütün sözde "mahrem imamları"nın, ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak bazı askeri personelle irtibat kurdukları belirlendi.

Örgüt faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen 38'i daha önce FETÖ'den işlem yapılan, 2'si ihraç, 2'si emekli, 6'sı askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci, 37'si muvazzaf olmak üzere 85 askeri personel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu 85 askeri personel gözaltında

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik Kayseri merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Yakalanan bazı zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Operasyonun devam ettiği belirtildi.

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