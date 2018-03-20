Son Dakika Haberi: Ankara'da gaybubet evi operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan eski Erzurum Emniyet Müdürü Halil Turgut Yıldız, Ankara'da yakalandı.
FETÖ'DEN ARANIYORDU
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan Yıldız'ın Ankara'da olduğu bilgisine ulaştı.
15 EKİM 2016 / TAKVİM GAZETESİ
OPERASYONLA YAKALANDI
Düzenlenen operasyon sonucu Yıldız, gözaltına alındı. FETÖ ile iltisakı nedeniyle 2015 yılında emniyet teşkilatından ihraç edilen Yıldız'ın rütbeleri, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alınmıştı.
Yıldız, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı görevinde de bulunmuştu.