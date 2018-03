Aslanlar çıkınca çakallar kaçtı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunu eleştiren ABD'ye sert sözlerle tepki gösterdi. İşte Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki konuşmasından başlıklar:Aslanlar meydana çıkınca, çakalların payına kaçmak düşer. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız, istihbaratçılarımız, bölgenin öz evladı olan Özgür Suriye Ordusu mensubu kardeşlerimiz aslan gibi meydana çıkınca PYD'li çakallar da kuyruklarını kıstırıp kaçtı. Güya bize karşı savaşmak için hazırladıkları mevzileri, korunakları, çukurları gördünüz, onlara mezar oldu. Sivillerin arkasına sığınarak ancak bu kadar dayanabildiler. Kendileri orada yaşayan o masum halka etmediklerini bırakmayanlar, bir de utanmadan, arlanmadan bizi sivilleri zarar vermekle suçlamaya kalktılar. Hamdolsun, tüm iddiaları belgeleriyle, ispatlarıyla, şahitleriyle, görüntüleriyle çürüttük. Şimdi orayı asli sahipleri için yaşanabilir hale getirme çalışmalarına başladık.Daha dün Afrin'e girilmesini doğru bulmuyoruz diyenler şimdi ordumuzu tebrik ediyor. Bunların hayatı manevra. Ey şu anda ana muhalefetin başı ve yanındakiler, siz 'PYD'yi terör örgütü değildir' diye açıklamadınız mı, yanındakiler bunu böyle açıklamadı mı? PKK'nın nasıl bunların siyasi yan kuruluşu olduklarını belgelerle her yerde açıkladığımız halde siz aksini savunmaya kalktınız. Afrin'de PKK ile PYD ile ve onların bütün o yandaşlarıyla savaştık.MHP ile müşterek olarak Afrin'e olan dayanışma noktasındaki ruhtan kaynaklanan o seslenişimizi hazmedemediler. Çatlasanız da patlasanız da Türkiye'yi durduramayacaksınız. 2023 hedeflerimize ulaşmamıza engel olamayacaksınız. Ok yaydan çıktı artık. Türk milleti, üzerindeki asırlık külleri silkeleyerek, kadim medeniyetinin inkişaf ateşini yeniden alevlendirmiştir. Çanakkale'de verdiğimiz mesaj neyse Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında verdiğimiz mesaj aynıdır.Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor; 'Afrin'de kaygılıyız' diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimizde neredeydiniz? 'Gelin burada bu terör örgütlerini temizleyelim' dediğimiz zaman neredeydiniz? Buyrun şimdi PYD'sini de YPG'sini de bizim Mehmetçiğimiz, ÖSO nasıl halletti, işte ortada. Bir taraftan Türkiye'ye, 'Siz bizim stratejik ortağımızsınız' diyeceksiniz, ondan sonra gidip teröristlerle iş birliği yapacaksınız. İşte gerçek ortada. Eğer stratejik ortaksak, bize saygı duyacaksın ve bizimle beraber yürüyeceksin. Ve bizi aldatmaya kalktınız. Öyle bir aldatmaca ki 5 bin TIR, fazlası var, azı yok, buraya silah soktunuz. 2 bin kargo buraya silah, mühimmat soktunuz. Biz sizden paramızla silah istedik, bize vermediniz ama terör örgütüne ücretsiz olarak bu silahı, mühimmatı verdiniz. Bu nasıl ortaklık, nasıl dayanışma? Ve şimdi o açılan tünelleri mühimmat depolarını yıkıyoruz. Bütün o mühimmat da yavaş yavaş bizim elimize geçiyor.Batı ülkeleri sürekli bize 'Afrin'e girmeyin' demeye utandığı için olacak, 'Bir an önce operasyonu bitirin' mesajları veriyordu. Tabii biz onları kırmadık, onların ricalarını yerine getirelim istedik ve iki ayda Afrin operasyonunun askeri safhasını büyük ölçüde bitirdik. Ülkemizin önünü kesmek, milletimizin zafer yürüyüşünü durdurmak isteyenler umutlarını 2019'a bağlamış durumdalar. Siyasi ittifakların yolunu açarak bu konudaki hesapları da büyük ölçüde bozmuş bulunuyoruz. Buna rağmen asla rehavete kapılmadan, çalışmalarımızı sürdürmek durumundayız. Herhangi bir aksilik durumunda kaybedenin Türkiye olacağını aklımızdan çıkartmamalıyız. 15 yıllık iktidar döneminin yorgunluğu bizim için mazeret olamaz. 2019'un şifresi yenilenmedir, tazelenmedir. Dünya değişirken, Türkiye değişirken, milletimizin ihtiyaçları ve imkanları değişirken biz yerimizde sayarsak CHP'nin durumuna düşeriz.Özel sporcular diye adlandırılan down sendromlu sporcular, Dünya Şampiyonası'nda kazandıkları kupayı Erdoğan'a hediye etti. Cumhurbaşkanı'na koşarak sarılan ve mutluluktan ağlayan bir sporcu tüm salonu duygulandırdı. Erdoğan şampiyon sporcuyu alnından öptü, ekibe hediyeler verdi.Öte yandan, Erdoğan grup toplantısında bir şairin yazdığı Afrin şiirini okudu. İşte o şiir:Mekke'den iman, Anadolu'dan aşk almışız, elimizde bayrağımız, dilimizde tekbirimiz. Peygamberin kavline fedadır canımız. Korkma buyruğudur rehberimiz, haktan çağrısından korkmayan orduyuz. Sınırlarımızda kanla vatan yazıldı. Böyle bir destan ki bu aşar afakı haykırır Cudi'den Kandil'ine dağları. Açılır El Bab'ından Afrin'ine ovaları. Ölümü öldürenlere göndeririz selamı. Tek millet, tek bayrak, zülfikar olsun. Tek vatan, tek devlet payidar olsun. Hedef Kılızelma. Herkese aşikâr olsun. Akif'in korkma nidası bize didar olsun. Korkusuz ordumuz bunu arşa duyursun. İnşallah bunun gibi daha nice şiirlerle, marşlarla, belgesellerle, filmlerle destanlarımızı gelecek nesillere aktaracağız. Destanı sahada yazan kahramanlarımıza en azından bunu borçlu olduğumuzu haykırmak lazım.