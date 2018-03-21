Hain saldırıya cevap: 23 YPG’li etkisiz

Suriye'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar sınırında askerlerin görevli olduğu nöbet kulübesine yönelik roketli saldırı düzenlendi. Roket boş alana isabet ettiği için yaralanan olmayan saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin atıldığı bölgeyi ateş altına aldı. 23 terörist öldürülürken, çok sayıda teröristin yaralandığı öğrenildi. TSK'nın Irak'ın kuzeyinde PKK kamplarına yönelik operasyonunda saldırı hazırlığındaki 12 terörist öldürüldü. Şırnak'ta da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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