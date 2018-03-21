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Son dakika: PYD/PKK yanlıları Çeçenistan savaşından Afrin yalanı üretti

Son dakika... PYD/PKK yandaşları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için Çeçen mültecileri bile yalanlarına alet etti. Sosyal medyada Afrin'de çekildiği iddiasıyla dolaşıma sokulan üç fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 12:53 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 13:02
Son dakika: PYD/PKK yanlıları Çeçenistan savaşından Afrin yalanı üretti

Sosyal medyada Afrin'de çekildiği iddiasıyla dolaşıma sokulan üç fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

"Afrin'de soykırım" yalanıyla servis edilen yaralı iki çocuk fotoğrafının, ödüllü foto muhabiri Abd Doumany tarafından 2014'te Duma'da bir hastanede çekildiği belirlendi.

Yine "Afrin'de soykırım" yalanıyla paylaşılan valiz içerisinde taşınan küçük bir çocuğa ait fotoğrafın da Doğu Guta'dan rejim bölgesine geçiş sırasında çekildiği tespit edildi.

Dünyanın çeşitli coğrafyalarından fotoğrafları Afrin'de çekilmiş gibi göstermekten çekinmeyen terör yanlıları, bu sefer de Çeçen mülteciler üzerinden manipülasyon yapmaya kalktı.

"Afrin'de sivil katliamı var" yalanıyla paylaşılan fotoğrafın, Çeçenistan savaşı sırasında 1995'te Grozni'de çekildiği ve Çeçen mültecilere dair en çok kullanılan görsellerden biri olduğu belirlendi.

Eric Bouvet tarafından çekilen fotoğrafta, yıkıntılar arasında elinde eski bir çerçeve taşıyan yaşlı kadın, sırtında evinden toplayabildiği birkaç eşyasıyla yaşadığı yeri terk ederken görülüyor.

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Son dakika: PYD/PKK yanlıları Çeçenistan savaşından Afrin yalanı üretti
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