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: Adana'da / sanığına hapis

haberi...Silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan uyruklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 17:38 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 17:39

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Alaaddin Eleid ve avukatı katıldı. Eleid'in savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Savcı mütalaasında, sanık Alaaddin Eleid'in silahlı terör örgütü içinde yer aldığını, silahlı faaliyetlerde bulunması için örgüt tarafından ve ABD askerlerince eğitildiğini belirtti.

SANIĞA 6 YIL 3 AY HAPİS

Sanığın kaçak yollarla 'ye giriş yaptığını aktaran savcı, Eleid'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Eleid'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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Son dakika: Adana'da YPG/PKK sanığına hapis
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