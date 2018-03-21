Son dakika: Adana'da YPG/PKK sanığına hapis

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Alaaddin Eleid ve avukatı katıldı. Eleid'in savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Savcı mütalaasında, sanık Alaaddin Eleid'in silahlı terör örgütü içinde yer aldığını, silahlı faaliyetlerde bulunması için örgüt tarafından ve ABD askerlerince eğitildiğini belirtti.

SANIĞA 6 YIL 3 AY HAPİS

Sanığın kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını aktaran savcı, Eleid'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Eleid'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.