Son dakika: FETÖ’cü işadamlarının cezaları belli oldu

FETÖ/PDY'nin işadamları yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tutuklu sanıklar Hasan D., Said F., İsmail S. ve Hacı Yavuz K. ile tutuksuz sanıklar Zeynal Y. ve Hasan S. ile ilgili karar verildi.

Yargılamanın 7. duruşmasında iddia makamı tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ederken, sanıklar ise beraatini talep etti.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGTÜ ÜYESİ OLMAK"

Mahkeme heyeti sanıklardan Hasan D.'nin, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk ve gözaltı süresi göz önünde bulundurularak, 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.

SANIK HACI YAVUZ K.'NIN CEZASI

Sanık Hacı Yavuz K.'nın, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk ve gözaltı süresi göz önünde bulundurularak, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.

SANIK İSMAİL S.'NİN CEZASI

Sanık İsmail S.'nin, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın tutukluluk ve gözaltı süresi göz önünde bulundurularak, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.

SANIK ZEYNAL Y.'NIN CEZASI

Sanık Zeynal Y.'nin, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın tutukluluk ve gözaltı süresi göz önünde bulundurularak, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.

SANIK SAİD F.'NİN CEZASI

Sanık Said F.'nin 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın tutukluluk ve gözaltı süresi göz önünde bulundurularak, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.

SANIK HASAN S.'NİN CEZASI

Sanık Hasan S.'nin 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın tutukluluk ve gözaltı süresi göz önünde bulundurularak, tahliyesine karar verildi.

Yargılanan sanıkların yurt dışına çıkış yasağının sürdüğü öğrenildi.

15 TEMMUZ'DA İBB'NİN İŞGALİ DAVASI