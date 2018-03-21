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Tatvan’da 15 kilo PKK patlayıcısı ele geçirildi

Son dakika: Bitlis’in Tatvan ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait 15 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 10:30
Tatvan’da 15 kilo PKK patlayıcısı ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait 15 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

15 KİLO PATLAYICI ELE GEÇTİ

Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20 Mart 2018 günü Tatvan İlçesi Hanelmalı ve Tokaçlı köyleri kırsalında, 'Şehit Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe-5' operasyonu başlatıldı. Teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla düzenlenen operasyon kapsamında 14 avcı boy çukuru, 18 litrelik yağ tenekesi içerisinde 15 kilo ağırlığında, kablo düzeneği bulunan el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Bulunan patlayıcı yerinde patlatılarak imha edilerken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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Tatvan’da 15 kilo PKK patlayıcısı ele geçirildi
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