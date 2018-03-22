"Babam Afrin'in temizlendiğini görse çok sevinirdi"

Suriye'nin Afrin kentinin terörden temizlenmesi, YPG/PKK'lı teröristlerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik roketli saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Şanverdi'nin ailesini mutlu etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Özgür Suriye Ordusu'nun desteğiyle yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sayesinde Afrin'in terör örgütlerinden arındırılması, Afrin'de olduğu gibi Hatay'ın sınır ilçelerinde de sevinçle karşılandı.

''BABAM, AFRİN'İN TERÖRDEN TEMİZLENDİĞİNİ GÖRSE ÇOK SEVİNİRDİ''

Afrin'in teröristlerden temizlenmesi, YPG/PKK'lı teröristlerin Reyhanlı'ya roketli saldırısı sonucu yaşamını yitiren sivillerden Ahmet Şanverdi'nin ailesini de mutlu etti.

Teröristlerin attığı roket sonucu 68 yaşında hayatını kaybeden 7 çocuk babası Şanverdi'nin oğlu Abduselam Şanverdi, saldırıların olduğu günü unutamadıklarını belirtti.

Babasının operasyonu desteklediğini anlatan Şanverdi, "Rahmetli babam, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok severdi. Kendisi yok ama biz evlatları varız. Onunla gurur duyuyoruz. Babam, Afrin'in terörden temizlendiğini görse çok sevinirdi ancak maalesef bunu göremeden hayatını kaybetti. Vatan sağ olsun." diye konuştu.

"ÇOK RAHATLADIK"

Şanverdi, Afrin'in, yaşadıkları ilçenin hemen yakınında bulunduğunu vurgulayarak, teröristlerin en fazla zarar verdiği yerlerden birinin Reyhanlı olduğunu dile getirdi.

Bu nedenlerle Afrin'in temizlenmesine Reyhanlı halkı olarak çok sevindiklerini aktaran Şanverdi, "Herkesin psikolojisi bozulmuştu. En ufak bir seste acaba roket mi düştü diye irkiliyorduk. Ben de öyleydim. Çok şükür şimdi rahatladık. Her şey normale döndü. İnşallah kökleri kurutulur. Bunu Afrin'de gördük kuruttular. Devamı varsa onu da yapacaklardır." ifadesini kullandı.

Şanverdi, babasının şehit olmasından sonra kendilerine arayıp başsağlığı dileyen ve her zaman yanlarında olan devlet yetkililerine de teşekkür etti.