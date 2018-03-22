Karaman merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün değişik kademelerinde görev yaptığı iddia edilen 18 kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Karaman başta olmak üzere Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Konya, Antalya, İstanbul, Burdur, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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