Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Karaman merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

merkezli 11 ilde / operasyonu: 13 gözaltı

merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/) yönelik düzenlenen operasyonda, 18 kadın hakkında yakalama kararı verildi. Operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 10:59
Karaman merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün değişik kademelerinde görev yaptığı iddia edilen 18 kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Karaman başta olmak üzere Denizli, , , Hatay, Konya, Antalya, , Burdur, Kocaeli ve 'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Son dakika: Kırmızıtaş Holding'in sahiplerinden 2'si tutuklandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaman merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN