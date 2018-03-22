Konya'daki FETÖ/PDY çatı davası

Tutuksuz sanıklardan Ali Fuat D, 17-25 Aralık öncesi 5 yıl kadar örgüt içinde yer aldığını, sohbet toplantılarıyla çeşitli etkinliklere katıldığını söyledi.

Örgüt içinde yer aldığı dönemde 3 yıl mütevelli üyes olarak görev yaptığını anlatan Ali Fuat D, şunları kaydetti:

"Mütevelli grupları, ihtiyaç duyulan konularda maddi destek sağlayacak kişilerden oluşurdu. Mütevelli toplantılarında toplanacak burs, himmet, bağış konuları konuşulur, mütevelliler için dönemsel hedefler belirlenirdi. Benim de bu dönemde yardım yaptığım, örgüt adına 'burs, himmet, kurban' adı altında yardım topladığım olmuştur."

Ali Fuat D, 17-25 Aralık olaylarından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla örgütle tüm bağlantısını kestiğini, hakkında hiçbir soruşturma yokken Emniyet Müdürlüğüne giderek bu yapıyla ilgili tüm bildiklerini samimiyetle anlattığını söyledi.

Tutuksuz sanıklardan Mikail A. da hayatının hiçbir döneminde FETÖ üyesi olmadığını, Bank Asya hesabı ile gazete ve dergi aboneliğinin bulunmadığını ileri sürdü.

İki tanığın kendisi hakkında bulundukları beyanlarının soyut ifadelerden ibaret ve çelişkili olduğunu iddia eden Mikail A, bu beyanlara itibar edilmemesi gerektiğini savundu.

Örgüt içinde mütevelli üyesi olarak yer almak ve akademik olarak yükselmek isteyen örgüt mensuplarına yardımcı olmakla suçlanan Mikail A, hakkındaki iddiaları reddetti.

Duruşma, sanık beyanlarının alınmasıyla öğleden sonra devam edecek.