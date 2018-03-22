Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Malatya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu

merkezli 3 ilde / operasyonu

merkezli 3 ilde gerçekleştirilen / operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 13:20 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 13:20
Malatya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (/) yönelik soruşturma kapsamında Malatya merkezli ve 'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya, Isparta ve Sinop'ta 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli evlerinde bulunmazken, T.K., H.K., Y.K. ve D.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FETÖ'NÜN "BURDUR İL İMAMI" KÜTAHYA'DA YAKALANDI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN