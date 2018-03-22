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: şüphelisi 3 kişi, adliyeye sevk edildi

haberi... 'de / soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 10:17 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 10:21
Son dakika: FETÖ şüphelisi 3 kişi, adliyeye sevk edildi

'de / soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

POLİSLİK VE ÖĞRETMENLİKTEN İHRAÇ EDİLMİŞLERDİ

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü () ekipleri, 2 gün önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, daha önce kanun hükmünde kararname ile polislik ve öğretmenlikten ihraç edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden biri, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sorguları tamamlanan diğer 3 şüpheli ise mahkemeye sevk edildi.

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Son dakika: FETÖ şüphelisi 3 kişi, adliyeye sevk edildi
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