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: 'de bir terörist teslim oldu

haberi...'in ilçesinde, terör örgütü /'dan kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 17:19 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 17:22

'in ilçesinde, terör örgütü /'dan kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin'de 19 Mart'ta 12.00 sıralarında terör örgütü PYD/PKK mensubunun, sınırında güvenlik güçlerine silahsız teslim olduğu belirtildi.

Terör örgütü mensubunun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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Son dakika: Mardin'de bir terörist teslim oldu
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