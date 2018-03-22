Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Rusya’da PYD/YPG'ye ilk kez 'terör' tanımı

Son dakika: Rusya’da /'ye ilk kez 'terör' tanımı

İstanbul’da 3 Nisan'da yapılacak Türkiye, Rusya, İran liderleri zirvesine sayılı gün kala, Moskova ilk defa ve Suriye kuzeyinde / oluşumu hakkında “DEAŞ modelinde terör örgütü” tanımını yaptı. Kremlin'e bağlılığıyla bilinen Rusya Federal Haber Ajansı, yayımladığı makelede PKK ve Suriye uzantıları PYD/YPG için terör örgütü ifadesi kullanıldı.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 12:19
Son dakika: Rusya’da PYD/YPG'ye ilk kez 'terör' tanımı

Moskova'nın / konusunda 'terörist' ifadesine Kremlin yönetimine yakınlığı ile bilinen Rusya Federal Haber Ajansı tarafından yayınlanan makalede dile getirildi.

TERÖRİSTLER SURİYE HALKINA AİT KAYNAKLARI SÖMÜRMEYE ÇALIŞTI

Hürriyet'in haberine göre; Rusya'nın Türkiye tarafından yürütülen "Zeytin dalı" harekatına neden destek verdiğine de ışık tutan analizde, PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde normal yerel yönetimler oluşturmak yerine, Suriye halkına ait doğal kaynakları acımasızca sömürmeye çalıştığı ifade edildi.

TERÖRİSTLER YÜZÜNDEN 1.5 MİLYON SURİYELİ EVLERİNDEN KAÇTI

Haberde, "Yerel halk üzerinde uyguladıkları baskı terör örgütü faaliyetleriyle eş değer" ifadesiyle PYD/YPG baskısı nedeniyle 1.5 milyon Suriyelinin evlerinden kaçmak zorunda bırakıldığı ifade edildi.

SONLARI HÜSRAN OLMUŞTUR

Haberde "Ama bu tür oluşumların sonu her zaman hüsran olmuştur. Tıpkı 17'ci yüzyılda İngiliz ve Fransızların Amerika'yı İspanyollardan ele geçirmek için Karayip Denizinde Tartuga korsanlarını icat ettikleri gibi. Bunların adı üzerinde korsan" denildi.

Amerikan gazetesinden şaşırtan Afrin analizi: YPG'nin yenilgisi ABD'ye bir darbe daha...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Rusya’da PYD/YPG'ye ilk kez 'terör' tanımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN