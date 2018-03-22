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sınırındaki Akçakale’ye iki dev dikildi

sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, terör örgütü / kontrolündeki Suriye’nin Tel-abyad kentinin karşısına 2 adet 12 metrelik dev dikildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 16:45
Suriye sınırındaki Akçakale’ye iki dev Türk bayrağı dikildi

Şanlıurfa Akçakale karayoluna yakın dikilen ve ilçenin her noktasında görülün bayraklar göndere çekilirken "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, bayrak inmez" sloganlarını atan mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'a teşekkür etti.

"TÜRK BAYRAĞI ÖZGÜRLÜĞÜN SEMBOLÜDÜR"

Milletin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembolü olan nın ifade ettiği anlama dikkat çeken Başkan Abdülhakim Ayhan ise Şair Mithat CemaI Kuntay'ın "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" şeklindeki ünlü dizelerini hatırlatarak, "Afrin'i teröristlerden temizleyen Mehmetçiğimize operasyon süresince her türlü desteği verdik. Şimdi 'nin sıfır noktasında yer alan Akçakale'nin her yerinde görülebilecek iki dev Türk bayrağı dikerek, vatan, millet ve bayrak sevgimizi bir kez daha perçinlemiş olduk. İlçemizin her yerinde bayrağımızın dalgalandığını gördükçe bizler gururlanacağız" ifadelerini kullandı.

Afrin bugün daha huzurlu

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Suriye sınırındaki Akçakale’ye iki dev Türk bayrağı dikildi
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