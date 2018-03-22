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'den ABD'ye rest

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı , 'Afrin'i yine Afrinlilerin yönetmesi gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Nüfus oranına göre temsil sağlanmalı. Gönüllü geri dönüşleri destekliyoruz. 'ta yaptığımız gibi yapacağız. ('teki) Plan uygulanmazsa yapılması gereken şey teröristlerin yok edilmesi.' dedi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 19:17
Türkiye'den ABD'ye rest

Bakan , Fırat'ın doğusunda terör koridorunu kesmeye yönelik 'a kadar uzanan bir harekatın öngörülüp görülmediğine ilişkin bir soruya, " modeli buralarda başarılı bir şekilde uygulanırsa buna gerek kalmaz." yanıtını verdi.

Menbiç ya da diğer bölgelerde bu model uygulanmazsa 'ye yönelik terör tehdidinin göz önünde bulundurulacağına işaret eden Çavuşoğlu, "Eğer bu plan uygulanmazsa o zaman yapılması gereken tek şey var, teröristlerin burada yok edilmesi, etkisiz hale getirilmesi. Bu sadece Fırat'ın doğusu için geçerli değil, Irak'taki teröristler için de geçerlidir. Neresi olursa olsun fark etmez. Zaten bölgesinde 'lılar var. 'ın Irak'ın belli bir bölgesini işgal etmesini fırsat bularak geldiler buraya yerleştiler." diye konuştu.

Irak'ın seçimlere gittiğini, PKK/ varlığından rahatsız olduğunu, Sincar bölgesinde ve sınır boyunca güvenlik tedbirlerini arttırdığını belirten Çavuşoğlu, "Aynı şekilde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi de bunlardan çok rahatsız." dedi.

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Türkiye'den ABD'ye rest
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