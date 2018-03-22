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’nin Menbiç’ten çekilmesi yetmez’

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018
‘YPG’nin Menbiç’ten çekilmesi yetmez’
Dışişleri Bakanı Mevlüt , Lesotho Dışişleri Bakanı Lesego Makgothi ile Dışişleri Resmi Konutu'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye'nin PYD/ 'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesine ilişkin bir anlaşmaya varıp varmadığına ilişkin, "Bunları defalarca vurguladık. 'Bir anlayışa vardık' diyoruz. Bu anlayış da, Suriye'nin, özellikle Menbiç ve Fırat'ın doğusunun istikrara kavuşturulması. ABD ile çalışma grubunun yol haritasını mutabakata bağlarsak 'anlaştık' diyebiliriz" diye konuştu. Çavuşoğlu, "Kürtlerin yaşadığı şehirlerde YPG olmayacak diyoruz. Sadece YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi yetmez" dedi.
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‘YPG’nin Menbiç’ten çekilmesi yetmez’
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