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’de şimdi sıra restorasyona geldi

, vekillerle yaptığı toplantıda ’i değerlendirdi: Restorasyon başladı. Koordinatör vali ve diğer atamalar da birkaç gün içinde yapılacak

ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018
Afrin’de şimdi sıra restorasyona geldi
, 'de restorasyon çalışmalarının başladığını, koordinatör vali ve diğer atamaların da birkaç gün içinde yapılacağını belirtti.

İZİN VERİLMEYECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partili bir grup milletvekili ile önceki gün yaptığı toplantıda, terör örgütü 'nin dünya kamuoyunda olumsuz algı yaratmak için kullandığı yağma görüntüleri gündeme getirildi. Erdoğan, şehre girildikten sonra birkaç yerde yağma girişimi olduğu haberini aldıklarını, bunun da sözde "savaş ganimeti" fetvaları verildiği için yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'i arayıp görevlendirdiğini, böyle bir şeye müsaade etmenin kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerinin yakınları için de destekleyici bir takım kararlar alınabileceğini söyledi.

AFRİN'E BÖYLE GİRİLDİ
Öte yandan 'nin ÖSO ile birlikte Afrin'e girmesinin detayları da netleşiyor. Buna göre Afrin'in kuşatması sürerken geçen perşembe 22.30'da bombalamanın başlayacağı haberi geldi. Ancak teröristlerin sivillerin arasına karıştığı haberi gelince TSK bundan vazgeçti. Sivil hassasiyetini kullanan terör örgütü YPG-PYD, önde gelen isimlerini kenti terk eden sivillerin arasına karıştırarak kaçırdı. Ertesi gün de kalan teröristler Afrin'den arkalarına bile bakamadan kaçtı.
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Afrin’de şimdi sıra restorasyona geldi
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