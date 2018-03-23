Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile Bitlis ve Nevşehir'de şehit olan askerlerin ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral, Piyade Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan, Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü ve Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar ile F-16 savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.