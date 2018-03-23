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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

haberi: Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile ve 'de şehit olan askerlerin ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 12:03
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı , Zeytin Dalı Harekatı ile ve 'de şehit olan askerlerin ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral, Piyade Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan, Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü ve Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar ile F-16 savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
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