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'de askeri uçağın düşmesi

Gülşehir ilçesinde, F-16 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan 'un cenazesi, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığındaki törenin ardından memleketi 'a uğurlandı. Törene, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Gülan da katıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 11:32
Nevşehir'de askeri uçağın düşmesi

'in Gülşehir ilçesinde, F-16 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan 'un cenazesi, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığındaki törenin ardından memleketi 'a gönderildi.

Kapadokya Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Yasin Boy'un (32) cenazesi, 'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığına getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin babası Ramazan, annesi Güllü, eşi Çağla, 4 yaşındaki oğlu Meriç, astsubay olan ağabeyi Levent ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından dua edildi. Eşi, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşına sarıldı.

Törenin ardından şehit Boy'un cenazesi, askeri uçakla memleketi Samsun'a uğurlandı.

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Nevşehir'de askeri uçağın düşmesi
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