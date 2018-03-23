Samsun merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Kırıkkale ve Ordu'nun Ünye ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, meslekten ihraç edilen kamu görevlisi ve örgüte ait müzahir kurum çalışanlarından oluşan 7 şüpheli yakalandı.
Bazılarında örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" tespit edilen zanlılar emniyete götürüldü.SON DAKİKA: 13 İLDE FETÖ’NÜN YAYIN KURULUŞUNA YENİ BİR OPERASYON