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merkezli 3 ilde / operasyonu

Meslekten ihraç edilen kamu görevlisi ve örgüte ait müzahir kurum çalışanlarından oluşan 7 şüpheli gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 11:34
Samsun merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu

merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli ve 'nun Ünye ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, meslekten ihraç edilen kamu görevlisi ve örgüte ait müzahir kurum çalışanlarından oluşan 7 şüpheli yakalandı.

Bazılarında örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" tespit edilen zanlılar emniyete götürüldü.

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Samsun merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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