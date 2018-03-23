Sokak sokak temizlik

Zeytin Dalı Harekâtı
ile PKK
/YPG
ve DEAŞ'lı teröristlerden temizlenen Afrin şehir merkezinde hayat yavaş yavaş normele dönerken Mehmetçik de gerek asayiş gerekse patlayıcı
temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşık 6 yıl teröristlerin işgalinde bulunan şehirde halk yaralarını sarmaya çalışırken sokaklar da hareketleniyor. ZARARLARI KARŞILANACAK
2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in bazı grupların gerçekleştirdiği 'yağma olaylarına' karşı Afrin'e gelmesinin ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi. Şehirde sivillere ait malların rızaları dışında dışarı çıkartılmaması için tedbirler artırıldı. Türk bayrağının asılı durduğu belediye binasında Suriyeli bir sivil memur görevlendirildi. Halka çağrı yapılarak kayıp ve çalıntı mallarının bildirilmesi istendi. Tespit çalışmalarının ardından şehir halkının zararının karşılanması için çalışma başlatılacak. PATLAYICI TİMİ İŞ BAŞINDA
Şehirde kontrolü sağlayan Mehmetçik kentte gece gündüz devriye gezmeye devam ediyor. "Zırhlı Personel Taşıyıcı" ve "Kirpi" araçlarıyla kent merkezinde ve mahallelerde gezen askerler ilçede güvenliği sağlıyor. Bölge halkıyla da sohbet eden Mehmetçik, patlayıcı ve mayınlı tuzak aramasını da sokak sokak sürdürüyor. Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) Afrin'i karış karış tarıyor. Tepsit edilen patlayıcılar bir bir imha ediliyor. Devam eden aramalarda dedektör köpeklerden de yararlanılıyor. Teröristlerden temizlenen Şeyh Obası köyünde YPG/PKK'lı teröristlerce bir evin duvarına asılı Kuran-ı Kerim'e tuzaklanan patlayıcı imha edildi.
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şehir merkezinin teröristlerden temizlenmesiyle birlikte çocuklar da özgürlüğün tadını çıkarıyor. Parklara ve sokaklara akın eden çocuklar gönüllerince eğlenip ve oyunlar oynuyor. 4 KÖY DAHA TEMİZLENDİ
TSK ve ÖSO, dün Afrin ilçe merkezinin güneyinde teröristlere yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında, Baay, Kafer Nabu, Başufah ve Burj Haydar köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı. EN BÜYÜK FIRIN AÇILDI
Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından şehrin en büyük fırını olan 'Bave İmad' fırını TSK'nın talimatıyla hizmet vermeye başladı. Fırının önünde uzun kuyruklar oluştu. Şehirde bulunan diğer fırınlar teröristler tarafından mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) ile tuzakladıkları için henüz açılamıyor. 3 gündür hizmet veren fırında günde 4 ton undan 5 bine yakın ekmek çıkıyor.