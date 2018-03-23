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: " benzeri" firmaya operasyon

haberi...İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen merkezli firmanın 3 yöneticisi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 14:41 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 15:01
Son dakika: Çiftlik Bank benzeri firmaya operasyon

Alınan bilgiye göre, merkezi 'de bulunan firma hakkında, benzeri sistemle üyelerinden para topladığı yönündeki şikayetler üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından rapor hazırlandı.

Rapor doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığın talimatı üzerine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri inceleme başlattı.

KAHRAMANMARAŞ'TA YAKALANDILAR

Yapılan çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (An

Çiftlik Bank vurgununda yeni gelişme: Mehmet Aydın'ın yengesi tutuklandı

adolu Farm) Yönetim Kurulu Başkanı F.Ö. ile şube müdürü V.M. Kayseri'de, diğer bir şube müdürü A.Ö. de 'ta yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

MAR VARLIKLARINA EL KONULDU

Firmanın merkezi, şubeleri ve yöneticilerin adreslerinde arama yapıldı, mahkeme kararıyla firma ve şahıslar adına kayıtlı hesapları ile taşınmaz mal varlıklarına el konuldu.

Yaklaşık 44 bin üyesi bulunduğu belirtilen firmanın, üyelerinden para topladığı ve restoran işlettiği öne sürülüyor.

Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmıştı. Bu kapsamda firmanın banka hesaplarına bloke konulmuş, firmadan hesaplarına bloke konulduğu için üyelerine ödeme yapılamadığı açıklanmıştı.

Çiftlik Bank vurgununda yeni gelişme: Mehmet Aydının yengesi tutuklandı

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Son dakika: "Çiftlik Bank benzeri" firmaya operasyon
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