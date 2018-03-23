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Son Dakika Haberi: 'da flaş gözaltıları

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığının 'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmaları kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen 38 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. Ankara'da bir diğer haber de KHK ile kapatılan FETÖ ile irtibatlı na bağlı 5 farklı sendikanın yöneticileri ile ilgili. 8'i Bylock kullanıcısı 62 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 10:01
Son Dakika Haberi: Ankara'da flaş FETÖ gözaltıları

Cumhuriyet Başsavcılığının 'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmaları kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen 38 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

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Öte yandan Ankara Cumhuriyet Savcılığı KHK ile kapatılan FETÖ ile irtibatlı na bağlı 5 farklı sendikada yöneticilik yapan 8'i ByLock kullanıcısı 62 şüpheli için de düğmeye bastı.

38 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ irtibatı nedeniyle KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 5 farklı sendikada yöneticilik yapan örgüt üyelerine yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Bu kapsamda 8'i ByLock kullanıcısı 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 7 ilde yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 38 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Son Dakika Haberi: Ankara'da flaş FETÖ gözaltıları
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