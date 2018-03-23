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Son dakika: 'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Dışişleri Bakanı , Uruguay Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa ile telefonla görüştü

Giriş Tarihi: 23.3.2018 17:33 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 17:45
Son dakika: Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

URUGUAY DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

'de 80 bin kişiyi dolandırıp Güney Amerika ülkesi Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın için hükümet harekete geçti. Kırmızı bülten çıkarılan Aydın için, Bakan Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı ile görüştü.

Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yakalanması için kırmızı bülten çıkartılan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'la ilgili olarak, "Tüm hukuki yollara müracaat edilmiştir. Yargı makamları titizlikle konuyu takip etmektedirler ve umuyoruz adalet yerini bulacaktır" açıklamasında bulundu.

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Son dakika: Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!
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