Erdoğan’dan Fadime nineye mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın gönderdiği mektup ve karaçam tohumu, Konya
'nın Akşehir ilçesinde 1960'lı yıllarda yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına katılan 86 yaşındaki Fadime Ünal
'a teslim edildi. Akşehir Kaymakam Vekili Mehmet İlidi, beraberindeki Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Konya Orman Bölge
Müdürü Muhammed Çolak
ve Konya PTT Baş Müdürü Akın Akıncı ile oğlunun yanında yaşayan Fadime Ünal'ı evinde ziyaret etti. Kaymakam İlidi
, Cumhurbaşkanı tarafından "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" kampanyası kapsamında gönderilen ıslak imzalı mektup ile karaçam tohumlarını Fadime Ünal'a iletti. ISLAK İMZALI
İlidi, ziyarette, Erdoğan'ın proje kapsamında 23 milyon haneye mektup ve karaçam tohumu gönderdiğini belirtti. Bu kapsamda 3 aileye Erdoğan'ın ıslak imzasıyla mektup gönderildiğini ifade eden İlidi, "Bu 3 aileden biri de Fadime teyze" dedi. Kaymakam İlidi, daha sonra mektubu açarak Fadime nineye okudu. Konya Orman Bölge Müdürü Muhammed Çolak ise 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nü Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla Ankara
'da kutladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti: "Akşehir'de 1960'lı yıllarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarında emeği geçen insanların da görüntüsü vardı. Fadime teyzemden de onların içerisinde bir çekim yapılmış ve kendisi konuşma yapmış. Proje kapsamında 23 milyon aileye bu mektup gönderiliyor." TOHUMU EVİNİN BAHÇESİNE EKTİ
Aldığı mektup ile çok mutlu olduğunu söyleyen Fadime Ünal, "Allah razı olsun, sağ olsun" dedi. Ünal, daha sonra Erdoğan'ın gönderdiği karaçam tohumlarını, evinin bahçesine kazılan bir çukura kendi elleri ile ekerek su verdi