Eve dönüş zamanı

Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin'in terör örgütü işgalinden kurtulmasının ardından Türkiye'de yaşayan Afrinliler de evlerine dönüş sevinci yaşıyor. Kilis Öncüpınar ve Hatay Cilvegözü sınır kapılarına akın eden on binlerce Afrinli "Geri Gönderme Merkezleri"ne başvurarak evlerine döndü.

"SIRA MENBİÇ'TE"

Afrin'in Şeran beldesindeki Matinli köyüne dönmek için geri gönderme merkezine gelen Hadi Seyda, "Suriye'de savaş başladıktan sonra PKK/YPG Afrin'i işgal etti. Onların askeri olmamak için kaçtım. 5 yıldır İstanbul'da yaşıyordum. Köyümüzün temizlendiğini duyduktan sonra yola çıktım. Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı'na teşekkürler" dedi.

Menbiçli Mehmet Hamadi, "Menbiç'in temizlenmesi yakındır. 4 yıldır Kırşehir'de yaşıyorum. Evime dönmeye karar verdim. Menbiç'e gideceğiz ve Türkiye'nin gelmesini bekleyeceğiz" diye konuştu.

3 BİN 732 TERÖRİST ETKİSİZ

Bu arada TSK ve ÖSO birlikleri Afrin'in Fafretin, Bercke ve Kebaşin köylerini de teröristlerden temizledi. Dün itibariyle Afrin ve Sincar'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 732 oldu.

Afrin'de tuzaklanan el yapımı patlayıcıların temizliği ise aralıksız sürüyor. Son olarak Yukarı Korkan köyünde teröristlerce tuzaklanan bir el yapımı patlayıcı imha edildi. Arama çalışmalarında 4 de Grad füzesi ele geçirildi.

'YAĞMAYI TSK ÖNLEDİ'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Müdür Yardımcısı Artyom Kojin, Afrin'-deki yağma olaylarının TSK'nin "kararlı tutumuyla durdurulduğunu" söyledi. Kojin, "TSK 100'ü aşkın yağmacıyı yakaladı" dedi.

Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinin emniyet müdürlüğü de Afrin'de yağmaya karışanlara yönelik operasyon yapıyor.

KARARGÂH VE MATBAA...

TSK unsurları, Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Afrin'deki arama tarama çalışmaları sırasında, terör örgütü tarafından kullanılan karargâh binalarından birini ortaya çıkardı. Binada yer alan toplantı odalarının yanı sıra duvarlardaki terör örgütü elebaşısı Öcalan ve etkisiz hale getirilen bazı teröristlerin fotoğrafları dikkat çekti. Binanın alt katında ise terör örgütü lehine yayınların basıldığı bir matbaa bulundu. Dolaplardaki üniformalar ise teröristlerin sivillerin arasında kaçtığının kanıtı olarak dikkati çekti.