Son dakika: YPG/PKK'nın hainliği 17 yaşındaki teröristin ifadelerinde
Son dakika... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de yaralı olarak yakalanan 17 yaşındaki terörist A.S.T, ifadesinde örgütün çocukları da kullanarak yürüttüğü hain planlar hakkında bilgiler verdi.
Giriş Tarihi: 24.3.2018 12:49Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 13:12
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de yaralı olarak yakalanan 17 yaşındaki terörist A.S.T, ifadesinde örgütün çocukları da kullanarak yürüttüğü hain planlar hakkında bilgiler verdi.