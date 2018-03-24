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Son dakika: /'nın hainliği 17 yaşındaki teröristin ifadelerinde

Son dakika... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de yaralı olarak yakalanan 17 yaşındaki terörist A.S.T, ifadesinde örgütün çocukları da kullanarak yürüttüğü hain planlar hakkında bilgiler verdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 12:49 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 13:12
Son dakika: YPG/PKK'nın hainliği 17 yaşındaki teröristin ifadelerinde

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de yaralı olarak yakalanan 17 yaşındaki terörist A.S.T, ifadesinde örgütün çocukları da kullanarak yürüttüğü hain planlar hakkında bilgiler verdi.

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Son dakika: YPG/PKK'nın hainliği 17 yaşındaki teröristin ifadelerinde
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