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'de terörist tuzakları imha ediliyor

'den kaçarken çok sayıda ev ve iş yerini tuzaklayan hain terör örgitü /'nin tuhaf patlayıcıları da ortaya çıkıyor. Cansız çocuk mankenine dahi patlayıcı düzeneği kurmuşlar

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 25.3.2018 12:36
Afrin'de terörist tuzakları imha ediliyor

'de patlayıcı madde taraması yapan askerler, çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirdi. Teröristlerin cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurduğu ortaya çıktı.

Afrin'de cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurmuşlar

CANSIZ MANKENE PATLAYICI DÜZENEĞİ

Afrin'den kaçarken çok sayıda ev ve iş yerini tuzaklayan terör örgütü /-PYD üyelerinin, cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurduğu ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü PKK/PYD-YPG'den temizlenen Afrin kent merkezinde hayat normale dönmeye başladı.

TARAMALAR TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR

Teröristlerin ilçeden kaçarken çevredeki pek çok yeri el yapımı patlayıcıyla tuzaklaması nedeniyle ilçede titizlikle bomba taramaları ve imha çalışmaları devam ediyor. Afrin merkezinde bir dükkanda arama çalışmaları yapan askerler, çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirdi. Düzeneklerden bir tanesinin, cansız çocuk manken üzerine hazırlanması dikkat çekti.

ÖSO mensupları, ilçedeki el yapımı patlayıcıların otomobil, ev ve iş yerlerine döşendiğini ancak pek çoğunu tespit ettiklerini dile getirdi.
Ele geçirilen patlayıcı maddeler daha sonra askerler tarafından imha edildi.

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Afrin'de terörist tuzakları imha ediliyor
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