Kirli senaryolar devrede

ŞİMDİDEN UYKULARI KAÇTI:
2019 şimdiden birilerinin uykularını kaçırıyor. Zaman geçtikçe, süre yaklaştıkça 2019'u gölgelemek için şimdiden kirli senaryoların devreye alındığına şahit oluyoruz. Bugüne kadar sırtlarını darbecilere, marjinal örgütlere dayayanlar, daha ülke seçim sathı mailine dahi girmemişken millet iradesini baskı altına almaya çalışıyorlar. Önümüzde seçimlere en az bir sene olmasına rağmen anamuhalefet partisinin milletvekilleri sandıkta hile yapılacağından bahsediyorlar. HİLEYLE YATIP HİLEYLE KALKIYORLAR:
Ülkemiz terör örgütlerine karşı tarihinin en çetin mücadelesini verirken bakıyorsunuz ana muhalefet seçimleri boykot etmeyi konuşuyor. Hatta 'Afrin'e niye giriyoruz?' diyorlar. Milletimiz istikbali adına kritik kararların arifesindeyken ana muhalefetin vekilleri hileyle yatıp hileyle kalkıyorlar. Ana muhalefet partisi tarihin hiçbir döneminde böyle zavallı bir anlayışa, böyle çapsız bir kadroya mahkum olmamıştır. . 3 BİN 740 TERÖRİST ETKİSİZ:
Maalesef dostlarımız bu teröristlere güvendi bizimle işbirliği yapmadılar. Afrin'de de söyledik dinlemediler. Gittiler terör örgütleriyle işbirliği yaptılar. PYD
, YPG ile işbirliği yaptılar. Hala PYD ve YPG'nin yan kuruluşu olduğunu kabul etmeyecek kadar dünya siyasetini takip etmiyorlar. Kendilerine anlatıyoruz, anlamıyorlar. Ee kusura bakmayın o zaman biz de gireriz. Girdik mi Afrin'e girdik. Ne oldu, şu an itibariyle Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 740 oldu. Ama baştan söyledik, inlerine gireceğiz dedik. Onları o tünellere gömdük.
Hava muhalefeti nedeniyle Ordu
'ya inemeyen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, tekrar Samsun
'a dönerek bu kez helikopterle Ordu'ya havalandı. Gecikmeli olarak kongreye katılabilen Erdoğan, "Kaderin üstünde bir kader vardır. İstediğiniz kadar planınızı yapın ama hakim plan çalışır" dedi.