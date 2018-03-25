"AYDIN BEY'İN KARARININ ARKA PLANINDA…"

Melih Altınok bugünkü yazısında Aydın Doğan'ın medyadan çekilme planını kaleme aldı. "Aydın Doğan'ın kararı siyasi mi insani mi" sorusunu soran Melih Altınok yazısını şu sözlerle bitiriyor:" Muhtemelen de bu yükün kızlarına ağır geleceğini, kendisi gibi kurnaz olamayabileceklerini düşündü."

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Ben Aydın Bey'in satışın ardından yaptığı açıklamalarında samimi olduğuna inananlardanım.

Bence kararı siyasi değil insani nedenlere dayanıyor.

Çünkü Simaviler'den Hürriyet'i alır almaz merkezden uzaklaştırıp siyasileştiren Doğan,yıllardır yürüdüğü çizgide pekâlâ devam edebilirdi.

Öyle ya, onca yıl, onca kritik dönemeçte medyasının her türlü foyası çıktığı halde çekilmeyecek kadar cesur olan bir adam, şimdi mi korkacak?

28 Şubat'ta medyasının oynadığı karanlık rol aradan geçen 20 yıla rağmen hâlâ soruşturulmayan bir patron, gelecek birkaç yıldan mı kaygılanacak?

Hayır elbette...

Aydın Bey kendisinin de dediği gibi artık yaşlandığını hissediyor. Ve bir medya faaliyetinden ziyade "siyasi dava"ya dönüşen misyonunu, her şeyini bırakacağı kızlarına devretmek istemiyor.

Muhtemelen de bu yükün kızlarına ağır geleceğini, kendisi gibi kurnaz olamayabileceklerini düşündü.

Yani onlara güvenemedi.

Çok insani değil mi?

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