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: 'da çıkan da iki terörist etkisiz hale getirildi

'nın yaptığı haberinde “Diyarbakır, Mardin, Hakkari ve kırsalında toplam 28 'nin imha edildiği ve ’ın Hasankeyf ilçesinde gerçekleştirilen çıkan da 2 terörist etkisiz hale getirildiği" açıklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 25.3.2018 14:49

Türk Silahlı Kuvvetleri (), Diyarbakır, Mardin, Hakkari ve kırsalında yapılan arama faaliyetlerinde, toplam 28 el yapımı nın () tespit edildiğini ve imha edildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, yurtiçi terörle mücadele harekatı kapsamında dün, 'ın Hasankeyf ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu çıkan da bölücü terör örgütü mensubu 2 kişinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca, bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet el bombası, bir adet el telsizi, bir adet gece görüşü dürbünü ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

DİYARBAKIR, MARDİN, HAKKARİ VE BİTLİS'TE TOPLAM 28 ADET EYP İMHA EDİLDİ

Yapılan açıklamada, Diyarbakır, Mardin Hakkari ve Bitlis kırsalında gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde toplam 28 adet el yapımı patlayıcı tespit edildiği ve bu patlayıcıların kontrollü şekilde imha edildiği belirtildi.

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Son dakika: Batman'da çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi
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