Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Afrin'de aile YPG/PKK'nın bomba tuzağının kurbanı oldu

'de aile /'nın bomba tuzağının kurbanı oldu

'de 6 kişilik bir aile, /'lıların bomba tuzakladığı evlerinin enkazı altında kaldı. Patlama sonrasında enkazdan bir kadın cesedi çıkarıldı - Kurtarılan bir çocuk hastaneye kaldırılırken, diğer aile üyelerine ulaşmak için çalışmalar sürüyor

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 15:01
Afrin'de aile YPG/PKK'nın bomba tuzağının kurbanı oldu
'de 6 kişilik bir aile, /'lıların bomba tuzakladığı evlerinin enkazı altında kaldı - Patlama sonrasında enkazdan bir kadın cesedi çıkarıldı - Kurtarılan bir çocuk hastaneye kaldırılırken, diğer aile üyelerine ulaşmak için çalışmalar sürüyor

Afrin ilçe merkezinde, YPG/PKKlı teröristlerin kaçarken bomba tuzakladığı bir evde meydana gelen patlamada 6 kişilik aile enkaz altında kaldı.

ENKAZ ALTINDA KALDILAR

Afrin'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, 6 kişilik Afrinli bir aile, Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu'nun () Afrin ilçe merkezini teröristlerden arındırmasının ardından çatışmalardan kaçtıkları evlerine döndü.Bir süre sonra YPG/PKK'lıların bomba tuzakladığı evde patlama meydana geldi.Aile, yıkılan evin enkazı altında kalırken, bir kadının cesedini çıkardı, kurtarılan bir çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

AİLE ÜYELERİNE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Olay yerine intikal eden TSK ve ÖSO mensubu uzman ekipler, diğer aile üyelerine ulaşmaya çalışıyor.TSK ve ÖSO, 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezini ele geçirmişti ancak teröristlerce yerleştirilen mayınların temizlenmesi işlemi devam ediyor.

Son dakika: Afrin'de terör örgütünün EYP imalathanesi ortaya çıkarıldı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrin'de aile YPG/PKK'nın bomba tuzağının kurbanı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN