Bu kez verileri depolamışlar!

Ars Technica internet sitesinde yer alan habere göre, çok sayıda kullanıcı Twitter'da yaptıkları paylaşımlarda Facebook hesaplarındaki indirilebilir veri dosyalarında arama geçmişlerine ait aylara ve yıllara yayılan detaylı dökümler olduğunu bildirdi.

Facebook'un söz konusu bilgileri Android cihazlarda yayın olarak kullanılan Messenger adlı mesaj uygulaması aracılığıyla edindiği bildirildi.

ARAMA GEÇMİŞLERİ KAYDEDİLMİŞ

Uygulamanın son dönemde uygulama içi bir diyalog butonuyla irtibat bilgilerini "sürekli paylaşmak" için izin istemesi kullanıcıları harekete geçirdi. Hesaplarındaki veri kayıt dosyalarını inceleyen kullanıcılar bu izin talebinin ortaya çıkmasının öncesinde, arama geçmişlerinin yıllardır tarihsel olarak kaydedildiğini anladıklarını vurguladı.

Kullanıcılar, dökümü çıkarılan aramaların daha çok aile ve arkadaş gibi yakın çevrelerindeki kişilerle yaptıkları görüşmeler olduğuna dikkati çekti.