"FETÖ itirafçıları ayrı koğuşa konulsun"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17 Aralık darbe girişiminin ardından, örgütün elebaşısı ve savcıları hakkında ilk suç duyurularından birini yapan avukat Deliduman, bu kez Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne yeni bir dilekçe verdi.

Dilekçede, FETÖ'nün yıllarca insanları dini, milli ve insani duygularını kullanarak, devlet içinde örgüt üyelerini yetiştirdiği ve mevcut devletin anayasal düzenine paralel bir oluşum gösterdiği ifade edildi. Bu yönü ile bilindik tüm terör örgütlerinden farklı yöntemler izleyen FETÖ'nün, özellikle kuvvetli kripto yapılanması ile kalkıştığı birçok faaliyettin açığa çıktığı dile getirildi.

ÖRGÜTÜN YENİ HEDEFİ DAVALAR

15 Temmuz darbe girişimi başarısız olan örgütün şimdi de terör örgütünün teşhirine ve dağılmasına yönelik darbe girişimi sonrası yoğunlaşan yargılamaları hedeflediği vurgulandı. Bu yargılamalar üzerinde çeşitli yöntemler ile baskı oluşturmaya çalışan örgütün, yargılamaları akamete uğramaları için kripto oluşumları ile yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Örgütün teşhiri ve dağılması için en önemli hukuki müessese olan etkin pişmanlık kapsamında itirafçı olanların hedef alındığı kaydedildi. Dilekçede, korkutma, tehdit, susturma, suikast gibi yöntemlerle itirafçıları hedef alan örgüte yönelik cezaevlerinde de önlem alınması istendi.



ÖRGÜT KONTROL ALTINDA TUTUYOR

İtirafçıların örgütü tedirgin ettiğine dikkat çekilen dilekçede, bu sanıklar için ayrı koğuş düzenlenmesi talebi şöyle dile getirildi: "Özellikle örgütten kopma ve devlette sığınma talebinde bulunanlar için imkân verilmeli ve şartlar hazırlanmalıdır. FETÖ isnadı ile bulunan diğer tutuklulardan başka koğuşa alındıkları zaman örgütün baskısından da kurtulmuş olurlar.

PROFESYONEL PSİKOLOJİK DESTEK VERİLMELİ

Gerek beyin yıkama ve zihin kontrolü kısmen de olsa subliminal mesaj yolu ile örgüt ve elemanları arasında bağın kopmasını istemiyorlar. Çünkü örgütü ayakta tutmaları gerekir. Bu nedenle her üç halde de temas edip tesir etmeleri, ikna etmeleri, eğitim vermeleri ile mümkün olur. Bu bağ ve bağlantıyı kesmek için etkin pişmanlıkta faydalanmak isteyenler için ayrıca profesyonel psikolojik destek verilmesi faydalı olur.

Diğer ve önemli husus ise temas ve tesirlerini kesmek için ayrı koğuşlar düzenlenip oraya nakil işlemleri yapılmalıdır. Türkiye genelinde de etkin pişmanlık kapsamında beyanlarda bulunan tutuklu sanıkların can ve delil güvenlikleri ayrıca örgütün kısa sürede teşhiri ve dağılması adına ayrı koğuşlara alınmasına dönük planlama yapılmasını ve diğer önlemlerin alınmasını arz ve talep ederiz."