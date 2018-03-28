DHKP-C’nin avukat yapılanmasına yeni dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 20 avukat hakkında DHKP-C üyesi oldukları iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında Hollanda ve Belçika'dan adli istinabe yoluyla örgütsel dokümanların getirildiği belirtildi. İddianamede HHB ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital belgenin ele geçirildiği anlatıldı.

İddianamede, Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (DHKP/C) terör örgütünün alt yapılanmalarından olan Halkın Hukuk Bürosu (HHB)'nun örgütün Merkezi Komite olarak adlandırılan yurtdışındaki üst yönetiminin talimatıyla kurulduğu ve mensuplarının yurt dışında bulunan örgütün üst düzey yöneticilerinin talimatları ile hareket ettikleri belirtildi.

KOD ADI 'SPORCULAR'

HHB dahilinde faaliyet gösteren avukatların örgüt içerinde 'Sporcular' kod ismi ile anıldığı, örgüt mensupları gözaltına alındığında veya tutuklandığında avukatlığını üstlendikleri, yanlarına gelip gittikleri, örgütün talimatları doğrultusunda şahıslara "Gözaltında, mahkemede, cezaevinde nasıl hareket edeceklerinin talimatını" verdikleri kaydedildi.

ÖRGÜTTE KURYELİK

Cezaevinde tutuklu veya hükümlü örgüt üyeleri ile örgüt yöneticileri arasında aracılık (kuryelik) işlemi yaptıkları, örgütün üst düzey yöneticilerinin bu avukatlar kanalı ile cezaevlerindeki örgütün sorumlularına örgütün talimatlarını aktardıkları, bu sorumlularında gelen talimatları cezaevlerindeki diğer örgüt üyelerine aktardıkları ifade edildi.

Terör örgütünün legal alanında faaliyet gösteren şahıslar hakkında aranmaları veya hapis cezaları kesinleştiğinde HHB'ye mensup şüpheliler tarafından öğrenilerek ülke içerisindeki terör örgütünün Genel Komitesi'ne bildirildiği, bunun üzerine anlatılan durumdaki örgüt mensuplarının da bu sayede illegal alana geçtikleri ya da örgüt tarafından yurt dışına kaçırıldıkları kaydedildi.

KOZAĞAÇLI'NIN KOD ADI 'ODTÜLÜ'

HHB mensubu şüphelilerin terör örgütlerinin işleyiş ve gizliliğe riayetle hareket etme kuralı uygun olarak kod ismi aldıkları, bu zamana kadar kod ismi tespit edilebilen şüphelilerden Selçuk Kozağaçlı'nın kod isminin ODTÜLÜ, Oya Aslan'ın kod isminin Onur, Barkın Timtik'in kod isminin Saadet, Behiç Aşçı'nın kod isminin Eser, Engin Gökoğlu'nun kod isminin Deniz ve Özgür Yılmaz'ın kod isminin Mahir olduğuna iddianamede yer verildi.

Oya Aslan, Barkın Timtik ve Özgür Yılmaz'ın ise terör örgütünün yapılanması HHB bünyesinde terör örgütüne organik bağlı olarak, çıkar ve amaçları doğrultusunda süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren faaliyetlerde bulundukları, bu kapsamda örgüt mensupları arasında kuryelik yaptıkları kaydedildi. Ayrıca örgüt içi iletişimi sağladıkları, örgütün yönetici kadrosundan aldıkları talimatları tutuklu/hükümlü bulunan veya dışarıda faaliyet gösteren örgüt mensuplarına ilettikleri, avukatlık mesleği ve hukuki yardımla ilgisi olmayacak şekilde haklarında adli işlem yapılan münhasıran adı geçen örgüt mensuplarını örgütsel gizliliğin ve faaliyetin deşifre olmaması, devamının sağlanması amacıyla yönlendirdikleri belirtildi.

Talimat verdiklerinin yanı sıra aleyhlerindeki delillerin içeriğine göre şüpheli Özgür Yılmaz'ın Okmeydanı, Gazi, Nurtepe ve Armutlu mahalli alanlarında Halk Meclisi çalışmalarını bizzat yürüttüğü, örgütün mahalli alanlarında bulunan Halk Meclisleri yapılanmasının genel sorumlusu olduğu, şahsi evrakındaki Halk Meclisi eylemlerine ilişkin tespitlerin aleyhindeki ifade ve teşhislerle uyumlu olduğu kaydedildi.

Şüpheli Barkın Timtik'in ise örgütün özel önem verdiği Armutlu Mahallesi'nde tek tek evleri gezerek yıkımlara karşı örgüt propagandası yaptığı, DHKP-C terör örgütünün Türkiye Komitesi'nin altında bulunan Genel Komite içerisinde faaliyet yürüttüğü belirtildi. Şüpheli Oya Aslan'ın DHKP/C terör örgütünün Türkiye Komitesi'nin altında bulunan Genel Komite içerisinde faaliyet yürüttüğü ve terör örgütüyle ilgili karar alma seviyesinde bulunan toplantılara katıldığı ileri sürüldü.

Şüphelilerin bu şekilde terör örgütüne organik şekilde bağlı olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren faaliyetlerde bulundukları, ayrıca örgütün amacına uygun biçimde işleyişini sağlayan, örgüt üyelerine görev veren, emir ve idare yetkisine sahip olan konumlarına göre örgüt faaliyetlerini düzenleme ve görevlendirme yetkisini haiz 'yönetici' vasfında oldukları ifade edildi.

Diğer avukat şüpheliler Selçuk Kozağaçlı, Ebru Timtik, Didem Baydar Ünsal, Ahmet Mandacı, Aycan Çiçek, Ayşegül Çağatay, Aytaç Ünsal, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu, Ezgi Çakır, Günay Dağ, Naciye Demir, Süleyman Gökten, Şükriye Erden, Yağmur Erener Evin, Yaprak Türkmen ve Zehra Özdemir hakkında ise örgüt yapılanması HBB bünyesine üye oldukları belirtildi. Şüphelilerin örgüt bünyesinde kuryelik görevini yaptıkları, örgüt içi iletişimi sağladıkları, örgütün yönetici kadrosundan aldıkları talimatları, tutuklu/hükümlü bulunan veya dışarıda faaliyet gösteren örgüt mensuplarına ilettikleri kaydedildi.

Ayrıca avukatlık ile ilgisi olmayacak şekilde haklarında adli işlem yapılan örgüt mensuplarını örgütsel gizliliğin ve faaliyetin deşifre olmaması için yönlendirdikleri belirtildi. Şüphelilerin idelojik olarak eğitici ve sair örgüt mensuplarını yönlendirici nitelikte faaliyette bulunarak faaliyetlerinin vasfı gereği yönetici konumunda bulunmasalar da sair örgüt mensuplarından farklı olarak 'özel görevi haiz' konumda bulundukları kaydedildi.

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ VE ÜYESİ

Şüphelilerden Oya Aslan, Barkın Timtik ve Özgür Yılmaz hakkında 'Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi Olma' suçundan, diğerleri hakkında ise 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçu kapsamında hapis cezası talep edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.