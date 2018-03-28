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Son dakika: Yaralı teröristin ifadesiyle 'ya eleman kazandıran bir kişi yakalandı

Son dakika haberi...'nin Ortaklar bölgesinde yaralı olarak yakalanan teröristin ifadesi sonrasında /'ya eleman kazandıran bir kişi düzenlenen operasyonla çalıştığı inşaatta yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 11:57
Son dakika: Yaralı teröristin ifadesiyle PKK'ya eleman kazandıran bir kişi yakalandı

15 Mart 2018 tarihinde / terör örgütüne yönelik /Ortaklar bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında yaralı olarak ele geçirilen Cudi Zagros kod adlı M.S.Ç. isimli örgüt mensubu, ifadesinde terör örgütüne 2014 yılı Eylül ayında B.S. isimli şahıs vasıtasıyla katıldığını söyledi.

ÖRGÜTE ELEMAN KAZANDIRMIŞ

Örgüte eleman kazandırdığı anlaşılan B.S.'nin 2016 yılı içerisinde 'ın Erciş ilçesinde PKK/KCK terör örgütü adına tır kundaklama eylemlerine katıldığı, bir süre tutuklandığı ve halen yargılamasına devam edildiği belirlendi.

B.S.'nin hakkında yapılan araştırmalar neticesinde Mobilyacılar Sitesi yakınlarında bir inşaatta işçi olarak çalıştığı belirlendi. Dün gece Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inşaata yapılan operasyonda B.S. yakalanarak gözaltına alındı.

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Son dakika: Yaralı teröristin ifadesiyle PKK'ya eleman kazandıran bir kişi yakalandı
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