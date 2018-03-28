Pilot üsteğmen ile istihbarat astsubayı FETÖ'den gözaltında

Eskişehir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan hava pilot üsteğmen ile hava istihbarat astsubayı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında terör örgütüne üye olmakla suçlanan muvazzaf hava pilot üsteğmeni yakaladı. İsmi açıklanmayan üsteğmen, sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü
Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan muvazzaf Hava İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Y.E.T.'yi Eskişehir'de gözaltına aldı. Y.E.T.'nin işlemlerinin ardından Adana'ya götürüleceği belirtildi.