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Pilot üsteğmen ile istihbarat astsubayı 'den gözaltında

: 'de, / soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan hava pilot üsteğmen ile hava istihbarat astsubayı gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 12:14
Pilot üsteğmen ile istihbarat astsubayı FETÖ'den gözaltında

'de, / soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan hava pilot üsteğmen ile hava istihbarat astsubayı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele () Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında terör örgütüne üye olmakla suçlanan muvazzaf hava pilot üsteğmeni yakaladı. İsmi açıklanmayan üsteğmen, sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü
Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan muvazzaf Hava İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Y.E.T.'yi Eskişehir'de gözaltına aldı. Y.E.T.'nin işlemlerinin ardından Adana'ya götürüleceği belirtildi.

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Pilot üsteğmen ile istihbarat astsubayı FETÖ'den gözaltında
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