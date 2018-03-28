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AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:59
Son dakika: Kırşehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 muvazzaf askerden biri tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Kırşehir, Mersin, Hatay, , , , ve 'daki eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınıp Kırşehir'e getirilen 10 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen askerlerden teğmen A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, teğmen H.G, ile astsubaylar Y.K, M.Y, O.İ, T.B, Ç.A, S.S, B.A ve E.C. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika: Kırşehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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