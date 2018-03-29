Bayburt'ta FETÖ/PDY operasyonu

Terör örgütü irtibatı nedeniyle kapatılan dernek üyesi bir kişi gözaltına alındı. Bayburt'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

BAYGİAD ÜYESİYMİŞ

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisaki ve irtibatının belirlendiği ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu için 667 Sayılı KHK ile kapatılan Bayburt Girişimci İş Adamları Derneği (BAYGİAD) üyesi olduğu belirlenen R.T. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, R.T'nin önceden belirlenen adresine baskın düzenledi.

Ekiplerce gözaltına alınan R.T, Bayburt Emniyet Müdürlüğüne getirildi.