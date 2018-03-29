Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Bayburt'ta FETÖ/PDY operasyonu

'ta / operasyonu

Terör örgütü irtibatı nedeniyle kapatılan dernek üyesi bir kişi gözaltına alındı. 'ta, /'ye yönelik soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 12:37
Bayburt'ta FETÖ/PDY operasyonu

Terör örgütü irtibatı nedeniyle kapatılan dernek üyesi bir kişi gözaltına alındı. 'ta, /'ye yönelik soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

BAYGİAD ÜYESİYMİŞ

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisaki ve irtibatının belirlendiği ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu için 667 Sayılı ile kapatılan Bayburt Girişimci İş Adamları Derneği (BAYGİAD) üyesi olduğu belirlenen R.T. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, R.T'nin önceden belirlenen adresine baskın düzenledi.

Ekiplerce gözaltına alınan R.T, Bayburt Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Akın Öztürk Darbe Girişiminden sonra tam 4 kez emekli maaşı talebinde bulunmuş

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayburt'ta FETÖ/PDY operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN