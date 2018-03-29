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Son dakika: Erdoğan'dan telefon diplomasisi

, Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile birer telefon görüşmesi yaptı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 21:39 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 21:42
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, Pazartesi günü Hükümeti Ofis Direktörü Marko Djuric ekseninde yaşanan gerilim üzerinde duruldu.

Erdoğan'ın Sırbistan ve Kosova'ya, yaşanan hadisenin Belgrad-Priştine diyaloğuna zarar vermemesi için azami özen gösterilmesi telkininde bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgenin barış ve huzuru için Sırbistan ve Kosova arasında yürütülen diyaloğun son derece önem taşıdığını, Türkiye'nin bu hususta her türlü katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladığı kaydedildi.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi
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