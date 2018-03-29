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'nün "bölge talebe mesulu"ne hapis

'da, /'nin "bölge talebe mesulu" olduğu iddia edilen tutuklu sanık hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 14:46
FETÖ'nün bölge talebe mesulune 12 yıl hapis
'da, /'nin "bölge talebe mesulu" olduğu iddia edilen tutuklu sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan ve örgütün "bölge talebe mesulu" olduğu iddia edilen tutuklu sanığa 12 yıl hapis cezası verildi.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamasıyla yargılanan Gülsüm Doğan, tutuklu bulunduğu Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi () aracılığıyla katıldı. Doğan, son savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia etti.

Örgüte yakınlığı nedeniyle kapatılan dershanede maddi gerekçelerle öğretmenlik yaptığını ileri süren Doğan, "Örgütte bir sorumluluğum olmamıştır. Örgütün terör örgütü olduğunu bilmiyordum. Bir yıldır tutukluyum. Eşim de 13 aydır tutuklu. Aile bütünlüğümüz kalmadı." dedi.

Doğan, kapatılan 'da maaş hesabın bulunduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, "bölge talebe mesulu" olduğu iddia edilen sanığı 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

FETÖ sanığından çarpıcı itiraf!

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FETÖ'nün "bölge talebe mesulu"ne 12 yıl hapis
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