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'te şüphelisi 2 asker adliyede

'te, / soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 15:27
Karabük'te FETÖ şüphelisi 2 asker adliyede

'te, / soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük İl Jandarma ve Eflani İlçe Jandarma Komutanlıklarında görevli astsubaylar M.M.Ç. ve R.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Karabük'te FETÖ şüphelisi 2 asker adliyede
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